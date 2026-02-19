SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo até se sustentou na altitude de 4 mil metros na Bolívia, mas empilhou chances perdidas, foi castigado na bola parada e perdeu por 1 a 0 para o Nacional Potosí, em jogo válido pela ida da 2ª fase preliminar da Libertadores.
Baldomar fez o único gol da partida, marcada por noite descalibrada de trio no Estádio Víctor Ugarte, um dos "mais altos do mundo". Barrera, Matheus Martins e Montoro tiveram oportunidades claras para os cariocas, mas pecaram na hora da finalização ? o último da lista, aliás, perdeu um gol sem goleiro.
Os times decidem quem avança para a 3ª fase preliminar da Libertadores na quarta-feira que vem. O duelo, que ocorrerá no Nilton Santos, terá bola rolando a partir das 21h30 (de Brasília), e os brasileiros precisam vencer para sonhar com a sobrevivência no torneio.
COMO FOI O JOGO
O início do confronto explicitou duas estratégias bastante diferentes: enquanto o Potosí pressionou a marcação adversária e apostou nas jogadas laterais em velocidade, o Botafogo se compactou e tentou desacelerar o ritmo, mas sofreu com a velocidade da bola e acabou abusando dos erros de passe.
Os donos da casa engatilharam uma blitz a partir dos 15 minutos. Baldomar carimbou a trave ao desviar escanteio da ponta esquerda, enquanto Otormín obrigou Léo Linck a trabalhar em chute de fora da área. Outro susto veio a partir de Solís, que aproveitou rebatida da defesa e errou o alvo por questão de centímetros.
Paciente e aguerrido, o Botafogo melhorou e teve duas chances de ouro antes do intervalo, mas desperdiçou ambas. Primeiro, Barrera concluiu linda jogada de Montoro e assustou Galindo em chute para fora. Depois, Matheus Martins recebeu passe nas costas da zaga, ficou cara a cara com o goleiro e exagerou na tentativa de acertar a rede lateral da meta boliviana.
O Potosí mostrou eficiência e abriu o placar no começo do 2º tempo explorando a bola parada. Após escanteio curto, Rojas cruzou na medida para o meio da área e Baldomar, que havia ficado no quase no início do embate, apareceu no meio dos zagueiros para superar Léo Linck com uma cabeçada fatal: 1 a 0.
Os cariocas voltaram a falhar no quesito finalização. Wallace Davi acionou Vitinho, que trabalhou bem pela ponta direita e caprichou no cruzamento. Montoro apareceu atrás da marcação e, sozinho, ficou praticamente com o gol aberto... O problema é que a tentativa do camisa 10 acabou na trave. O lance simbolizou o restante da partida, que teve ritmo mais lento com o passar do tempo.