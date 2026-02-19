Claramente prejudicado pelos efeitos dos 4.200 metros de altitude da cidade de Potosí, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí (Bolívia), na noite desta quarta-feira (18) no estádio Víctor Agustín Ugarte, na partida de ida da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América.

O revés fora de casa obriga a equipe comandada pelo técnico argentino Martín Anselmi a vencer no confronto de volta, que será disputado na próxima quarta-feira (25), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O triunfo pela vantagem de um gol leva para a disputa de pênaltis. O Alvinegro de General Severiano só consegue a classificação no tempo regulamentar com um triunfo com vantagem de ao menos dois gols.

A partida entre Botafogo e Nacional Potosí foi marcada pela baixa qualidade técnica, em especial pela baixa performance física dos jogadores das duas equipes por causa dos efeitos da altitude. Mesmo em um contexto tão adverso, oportunidades de marcar apareceram de lado a lado. E o Nacional foi mais eficiente e conseguiu chegar à vitória com um gol no início do segundo tempo, com o lateral Baldomar.

Tropeço do Bahia

Outra equipe brasileira a tropeçar fora de casa nesta quarta pela segunda fase prévia da competição continental é o Bahia, que foi derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo O'Higgins (Chile) em partida disputada no estádio El Teniente, em Rancágua.

Vantagem chilena no jogo de ida da Fase 2 da CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/D9aWEYEsYQ CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 19, 2026

A equipe da casa marcou o gol da vitória logo aos três minutos do primeiro tempo, com um belo chute do atacante Francisco González. Após o revés desta quarta, o Bahia precisa derrotar o O'Higgins, em Salvador na próxima semana, por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Em caso de vitória simples dos baianos, o classificado para a terceira fase prévia da Libertadores será definido nas penalidades máximas.

