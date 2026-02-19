SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da recuperação de Yuri Alberto tem gerado bastante otimismo no Corinthians.

O atacante se recupera de uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda, sofrida no fim da partida contra o São Bernardo, no último domingo, pelo Paulista.

EMPENHO NOS TREINAMENTOS

A reportagem apurou que o jogador treina em três períodos por dia desde que se contundiu. A rotina intensa tem gerado uma impressão positiva no começo da recuperação. Além das duas sessões realizadas no clube, ele também faz trabalhos complementares com uma equipe particular.

O atacante é acompanhado pelo fisioterapeuta Gustavo Jorge há mais de dez anos. O profissional também atende outros atletas do Corinthians, como o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Breno Bidon.

Gustavo, inclusive, trabalhou no Corinthians entre 2004 e 2007 e manteve vínculo com profissionais que seguem no clube até hoje. Essa relação facilita o alinhamento entre os trabalhos realizados fora e dentro do CT, garantindo que todas as atividades sigam o mesmo planejamento.

Além da carga elevada de treinos, a reportagem apurou que Yuri Alberto tem demonstrado alto nível de comprometimento e intensidade nos trabalhos. O objetivo é retornar aos gramados o mais rapidamente possível.

PARTE FÍSICA PRIVILEGIADA

Internamente, o Corinthians vê com confiança não apenas o planejamento de recuperação, mas também o aspecto físico do atacante. O centroavante é considerado um atleta privilegiado nesse quesito, característica que costuma contribuir para processos de recuperação mais rápidos e eficientes.

O clube evita estipular prazos para o retorno, embora lesões desse tipo normalmente sejam tratadas com um período de quatro a oito semanas. Esse prazo contempla recuperação, transição e retorno ao jogo.

O núcleo de saúde e performance trabalha de forma integrada justamente para ganhar tempo. Mesmo durante o período de recuperação, o atleta realiza atividades paralelas de força e manutenção de carga física, o que tende a encurtar a fase de transição e acelerar a volta aos gramados quando os trabalhos com bola são retomados.

A situação de Yuri Alberto é acompanhada diariamente pelos departamentos médico, físico e fisiológico do Corinthians. O monitoramento também conta com participação ativa da comissão técnica, que segue rigorosamente as orientações desses setores ao longo de todo o processo.