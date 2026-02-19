SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou as contratações de Jhon Arias e de Marlon Freitas, mas ainda busca uma peça para fechar o seu trio dos sonhos: o zagueiro Nino, do Zenit.

Os três jogadores têm um rival em comum: o Flamengo, que foi a pedra do sapato do Alviverde no ano passado (superou a equipe na Copa Libertadores e no Brasileiro). Coincidência ou não, o trio sabe muito bem o que é enfrentar o Rubro-negro.

*

VEJA O RETROSPECTO DOS JOGADORES CONTRA O FLAMENGO

Nino

Nino disputou 18 clássicos contra o Flamengo enquanto jogou pelo Fluminense (entre 2019 e 2023): venceu 5, empatou 7 e perdeu 6.

O zagueiro disputou quatro finais de Carioca contra o Flamengo, venceu duas (2022 e 2023) e perdeu duas (2020 e 2021).

No embate em que as equipes tiveram na Copa do Brasil de 2023 com Nino em campo, o Flamengo eliminou o Fluminense nas oitavas de final com 0 a 0 na ida e 2 a 0 na volta.

O Palmeiras segue sonhando com a contratação do zagueiro, tem conversas positivas com o estafe do atleta, mas o Zenit faz jogo duro para liberá-lo.

Marlon Freitas

Marlon Freitas disputou 9 clássicos contra o Flamengo (entre 2023 e 2025) e também levou a pior no retrospecto: 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate.

O melhor ano de Marlon contra o Flamengo foi em 2024 com duas vitórias e apenas uma derrota. Justamente o ano em que o Botafogo foi campeão da Copa Libertadores e do Brasileiro.

Jhon Arias

Já Arias é o único do trio que não tem retrospecto negativo contra o Flamengo (entre 2021 e 2025): foram 20 clássicos, com 6 vitórias, 6 derrotas e 8 empates.

Além disso, o colombiano tem dois gols e três assistências contra o Rubro-negro.

Arias também fez parte do grupo que venceu o bicampeonato carioca em cima do maior rival.

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram três vezes no ano passado, e o Rubro-negro venceu as três (2 a 0 e 3 a 2 pelo Brasileiro, e 1 a 0 na final da Copa Libertadores).