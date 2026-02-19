SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pautará a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube, até o final do mês de março.

NEGÓCIO FECHADO

Como o UOL revelou, a negociação já está finalizada, e as partes entraram em acordo pela extensão de vínculo até 2032.

Novo presidente do clube, Harry Massis Júnior estava 'travando' a ida da pauta para os conselhos de Administração e Deliberativo, em meio à grave crise institucional ?que culminou no pedido de renúncia de Julio Casares.

O novo acordo contemplará uma grande evolução no valor anual destinado ao clube.

O atual contrato entre clube e fornecedora ?assinado em 2024 pela gestão Julio Casares?, dita um valor anual por volta dos R$ 25 milhões, além de extras em royalties. O modelo será mantido, mas com uma valorização considerável pela longevidade do novo acordo.

O São Paulo perdeu a exclusividade da marca no Brasil no mês passado, quando o Grêmio passou a vestir a marca americana.

O novo vínculo, no entanto, manterá a exclusividade para o estado de São Paulo.