(UOL/FOLHAPRESS) - O NBB é um campeonato de 20 equipes e normalmente, chamam mais atenção os clubes mais famosos e os que disputam o título, porém, algumas campanhas chamam a atenção.

É o caso do São José, time do interior paulista que esteve durante toda a temporada no top 10. No Super 8, acabou eliminado pelo Flamengo nas quartas de final.

A equipe além de estar sempre bem posicionada, tem uma regularidade impressionante. Em casa, tem 11 vitórias e três derrotas e fora, são seis vitórias e sete derrotas.

Tendo como destaque o ala/armador Adyel, a equipe conseguiu vitórias contra times considerados favoritos como o Brasília, o qual venceu duas vezes. Além disso, o time ainda tem resultados positivos em confrontos diretos, como contra o Paulistano e o Mogi.

Com essa campanha, o São José vai conseguindo alcançar um de seus objetivos na temporada e está se garantindo nos play-offs e a depender do chaveamento tem boas chances de alcançar as quartas de final.