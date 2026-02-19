SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Só Paquetá vale o mesmo que nós". Foi assim que o presidente Nicolás Russo, do Lanús, comentou o abismo econômico entre o clube argentino e o Flamengo, rivais na Recopa Sul-Americana, em entrevista à rádio DSports. Mas ele está certo? O UOL checou.

COMPARAÇÃO (QUASE) PRECISA

A comparação é justa. O Flamengo pagou 42 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões) ao West Ham para contratar Lucas Paquetá. O elenco do Lanús, segundo o Transfermarkt, vale 43,8 milhões de euros (R$ 271 milhões).

Paquetá vale oito vezes mais do que o principal jogador do Lanús. Artilheiro do time argentino na temporada, o meio-campista Marcelino Moreno está avaliado em 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões). Ele tem 30 anos e jogou pelo Coritiba em 2023.

Curiosamente, Moreno também é a compra mais cara da história do clube. A diretoria pagou 2,75 milhões de euros (R$ 17 milhões) para tirá-lo do Coritiba. Isso representa cerca de 6% do que o Flamengo pagou por Paquetá, a aquisição mais cara da história do futebol brasileiro.

Somando o elenco todo, o Flamengo vale basicamente cinco vezes mais que o rival da final. O plantel rubro-negro está avaliado em 223,7 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

Mas o abismo nos valores dos elencos não preocupa o elenco do Lanús. Capitão do time, o experiente zagueiro Izquierdoz destacou que os números não entram em campo na decisão e citou o que aconteceu com o Atlético-MG na final da Sul-Americana, que foi vencida pelo time argentino no ano passado.

"Isso não nos assusta. Aconteceu o mesmo com Atlético-MG, que valia três vezes mais do que nós. Agora é com o Flamengo. São números que chamam a atenção, mas para nós não representa nada. Entendemos que o Flamengo tem muitos jogadores de seleção, de muita hierarquia, os respeitamos, mas isso não significa que vão colocar quaisquer 11 em campo e vão ganhar o jogo, não será assim", disse Izquierdoz à ESPN.

O Lanús aposta na força coletiva do elenco. Enquanto o Flamengo se reforçou com Paquetá, Vitão e Andrew, o time argentino manteve seus principais pilares para a temporada. Estão entre eles o goleiro Losada, o zagueiro Izquierdoz, o meia Marcelino Moreno e os atacantes Salvio e Bou.

O Lanús tenta dois feitos inéditos. O primeiro é conquistar um título que o clube ainda não tem ?em 2014, perdeu a Recopa para o Atlético-MG. O segundo consiste em vencer o Flamengo pela primeira vez. Nos dois duelos oficiais realizados, a equipe argentina tem um empate (1 a 1) e uma derrota (3 a 0). Ambos os duelos ocorreram pela Libertadores de 2012.

O jogo de ida será disputado nesta quinta-feira (19), na Argentina. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza. A volta será daqui a uma semana, no Maracanã, no mesmo horário.