SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Athletico-PR e Corinthians nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileiro, contará com a presença apenas de mulheres, idosos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência na Arena da Baixada, em Curitiba. Tudo isso ocorre por causa de uma punição ao time da casa.

ENTENDA O CASO

O Athletico-PR foi punido por uma confusão entre seus próprios torcedores no ano passado. Durante um clássico contra o Coritiba, pela Série B, athleticanos entraram em confronto entre si, no Couto Pereira.

O STJD puniu o Furacão com a perda de um mando de campo, mas a decisão foi revertida. A ideia era transformar a medida punitiva em uma ação social e, por isso, foi liberada a venda de ingressos apenas para mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência.

O mesmo vale para a torcida visitante, ou seja, do Corinthians. Apesar de não ter relação com a punição, somente corintianos que se encaixam nas condições liberadas poderão acessar a Arena da Baixada nesta quinta-feira.

Caso parecido aconteceu em 2023. Após brigas entre torcedores de Athletico-PR e Coritiba, os clubes foram punidos com a perda de mandos de campo, mas reverteram a punição e puderam contar apenas com o apoio de mulheres e crianças em jogos do Campeonato Paranaense.

JOGO ATRASADO

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam em jogo atrasado pela segunda rodada. A partida deveria ter sido disputada na semana passada, mas foi adiada porque o Timão tinha de pagar o jogo a menos que tinha contra o Capivariano, pelo Paulista ?o duelo do Estadual havia sido adiado já que o time jogou a Supercopa Rei.

O Athletico-PR vai bem neste começo de Brasileiro. O Furacão tem duas vitórias ?bateu o Internacional por 1 a 0, fora de casa, e o Santos por 2 a 1, em Curitiba.

O Corinthians tem uma vitória e uma derrota até aqui. A equipe estreou perdendo para o Bahia por 2 a 1, de virada, mas conquistou os três pontos após vencer o Bragantino por 2 a 0.