RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um time com títulos importantes no ano anterior, mas que passou em branco na temporada seguinte. Esse foi o Flamengo em 2023. E Filipe Luís vai fazer de tudo para esse filme não se repetir em 2026.

A Recopa é o caminho mais curto para um troféu nesta temporada. Nesta quinta, às 21h30, o Flamengo faz o primeiro jogo contra o Lanús, na Argentina. Semana que vem, a volta é no Maracanã.

A pilha de conquistas que preencheram o muro do Ninho do Urubu são lembranças de um passado recente mágico. Mas nenhuma delas veio em 2023, quando o então atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sucumbiu na parte física, técnica e de organização ao longo do ano.

O Flamengo tenta se afastar dessa frustração vivida quando Filipe Luís teve seu último ano como jogador profissional.

"A Recopa está lá: uma conquista. Sabemos que queremos colocar mais uma lá. É um título muito difícil. O Flamengo em 130 anos de história só tem uma Recopa. Só dois jogadores do elenco já venceram. Vamos para conquistar esse título com todas as nossas forças", disse o treinador do Flamengo.

Em 2023, a coisa começou a degringolar com a disputa do Mundial de Clubes, que mexeu com a preparação e pré-temporada. Depois, Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e Recopa ?não necessariamente nessa ordem. Tudo por água abaixo.

Foram três técnicos: Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e, por último, Tite, que já chegou com chances remotíssimas no Brasileiro.

Em 2026, a perda da Supercopa do Brasil para o Corinthians foi o primeiro alerta. A campanha instável no Carioca também. Mas pelo menos o time se recuperou e está nas semifinais do Estadual ? não tenha sido avassalador até agora.

O momento é de tentativa de evolução física do time e de reorganizar as engrenagens, tanto ofensivamente como defensivamente.

"Não acredito que futebol é guerra. Acredito que temos que ser melhor que os adversários e ter a bola. Se formos para a guerra, teremos jogador expulso. Mas sem dúvida, as vitórias ajudam a romper aquela fase negativa que tivemos. Nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra times que jogam Libertadores", completou Filipe Luís.

Se ficar com o título, pode ser o sexto troféu conquistado por Filipe Luís à frente do Flamengo, igualando o histórico Carlinhos como treinador mais vencedor no clube.