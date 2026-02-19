SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores ídolos da história do Benfica, o ex-zagueiro Luisão revelou que sofreu insultos racistas ao defender Vini Jr, que acusou Gianluca Prestianni de ter o chamado de 'macaco' durante jogo da Liga dos Campeões.

O QUE ACONTECEU

Luisão é recordista de títulos do clube português, com 21 conquistas. O zagueiro, que atuou no Benfica entre 2003 e 2018, afirma ter sido atacado por torcedores da equipe após defender o camisa 7 do Real Madrid. "Nas redes sociais eu fui ofendido, xingado de macaco, de judas", revelou, durante programa da ESPN, onde é comentarista.

"Falaram: 'Não pisa mais no estádio', e a camisa do Benfica é a minha segunda pele. Eu fico triste por isso: até quando a gente se posiciona por uma coisa grave, gravíssima", disse Luisão.

Caso aconteceu após comemoração de gol em jogo da Champions League. Vini dançou em frente à bandeirinha de escanteio, e torcedores do Benfica arremessaram objetos em direção a ele. ]

O árbitro deu um cartão amarelo ao brasileiro, que batia boca com Prestianni. Logo depois, Vini acusou o argentino de racismo. Nas imagens, é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão. Ao ser xingado, o camisa 7 do Real correu ao juiz.

O ex-zagueiro foi diretor no Benfica e é o segundo jogador com mais jogos disputados pelo clube (538). Ele defendeu Vini como 'referência' no combate ao racismo no futebol europeu.

Por isso eu acho que Vini é um herói e uma referência nesse quesito de defender a bandeira do combate ao racismo. Dói na pele, você se sente sem poder fazer nada ou agir. Só espero que a Europa, que é referência na governança e no marketing, seja também referência contra o racismo. Luisão, ex-zagueiro do Benfica e da seleção brasileira