SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-goleiro da seleção paraguaia, José Luis Chilavert atacou Vinicius Júnior durante um programa de rádio argentino. Na terça-feira (17), o brasileiro acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo em um jogo da Liga dos Campeões.

O QUE ACONTECEU

Com passagem pelo Zaragoza entre 1988 e 1991, Chilavert afirmou que Vini começou a confusão. "Eu me solidarizo com Prestianni porque Vinicius é o primeiro a insultar todos. Se você olhar para a câmera, ele vai te chamar de "covarde" primeiro. O primeiro insulto veio do jogador de pele negra", disse, em entrevista à Rádio Rivadavia, da Argentina.

O ex-goleiro de 60 anos defendeu o atacante argentino do Benfica, que foi acusado por Vini de tê-lo chamado de 'macaco'. Chilavert usou termo homofóbico ao dizer que a Uefa não deveria punir Prestianni no ocorrido.

"(Se punirem Prestianni) levaria a que a comunidade gay, lésbica e companhia fossem o exemplo a seguir. E não, o futebol é um retângulo onde homens jogam e onde costumávamos dizer todo tipo de coisa uns aos outros. Desde que introduziram microfones e vídeo, está 'amaricado', diz Chilavert.

Chilavert, que também passou por times da América do Sul e França na carreira, criticou o brasileiro do Real Madrid por querer a 'miséria' de pessoas brancas. "Houve um jogo entre Brasil e Espanha em que uma câmera da Netflix estava filmando Vinicius, e ele disse, chorando, que gostaria de um mundo do futebol onde pessoas negras pudessem ter vidas melhores. Ele estava discriminando. Será que ele quer que pessoas brancas vivam na miséria?", afirmou.

O ex-goleiro também afirmou que os 'brasileiros são os primeiros racistas' da América do Sul. "Neste caso, esse incidente que aconteceu entre Vinicius e o garoto Presttiani, dramatizaram e transformaram numa bola de neve gigantesca, na qual eles dizem que existe discriminação e racismo. Sempre houve e vai existir"

"Porque os brasileiros são os primeiros racistas que existem na América do Sul. Digo isso porque, quando eu estava em atividade, a primeira coisa que te insultavam era: 'Ah, você é paraguaio, o Paraguai é uma aldeia do Brasil, é o povo pobre do Brasil', e me diziam de tudo", disse o ex-goleiro.

O paraguaio também criticou a polícia brasileira. "Já que o Vinicius luta tanto contra racismo e discriminação porque é que ele não vai à televisão brasileira perguntar por que é que a polícia brasileira espanca torcedores argentinos, paraguaios ou uruguaios até a morte sempre que eles vão ao Brasil? Racismo e discriminação são apenas quando são contra ele?", questionou.