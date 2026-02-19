SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caminho do Lanús até a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo foi pavimentado com triunfos sobre alguns dos principais rivais do clube carioca. Agora, o clube argentino busca duas marcas inéditas.

TRAJETÓRIA ATÉ A DECISÃO

O Lanús foi campeão da Sul-Americana de 2025 e passou por três brasileiros. Dois deles são rivais estaduais do Flamengo (Vasco e Fluminense) e o outro é um dos principais adversários a nível interestadual (Atlético-MG). A taça conquistada foi o que classificou os argentinos para a Recopa.

A primeira vítima foi o Vasco. Os times se enfrentaram duas vezes na fase de grupos: 0 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 0 para os argentinos, em Lanús. Os resultados tiveram peso, uma vez que a equipe Granate passou em primeiro na chave e escapou dos playoffs ?onde o Cruzmaltino foi eliminado pelo Del Valle.

O Fluminense foi batido pelo Lanús nas quartas de final. Os argentinos venceram o jogo de ida por 1 a 0, em casa, e conseguiram o empate por 1 a 1, no Rio, para avançarem.

O título veio contra o Atlético-MG. No Paraguai, em jogo único, o Lanús ficou no 0 a 0 com o Galo, mas levou a melhor nos pênaltis por 5 a 4 e conquistou seu segundo título de Sul-Americana e de novo contra um brasileiro ?venceu a Ponte Preta na decisão de 2013.

A "prova final" contra o Flamengo começa nesta quinta-feira (19) e será dividida em duas partes. A primeira delas será realizada na Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília). A segunda será daqui a uma semana, no Maracanã, no mesmo horário.

A base do time é formada pelos campeões do ano passado. O Lanús manteve pilares do time que conquistou a Sul-Americana de 2025, como o goleiro Losada, o zagueiro Izquierdoz, o meia Marcelino Moreno e os atacantes Salvio e Bou.

O Lanús tenta dois feitos inéditos. O primeiro é conquistar um título que o clube ainda não tem ?em 2014, perdeu a Recopa para o Atlético-MG. O segundo consiste em vencer o Flamengo pela primeira vez. Nos dois duelos oficiais realizados, a equipe argentina tem um empate (1 a 1) e uma derrota (3 a 0). Ambos os duelos ocorreram pela Libertadores de 2012.