SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou que o Brasil fará um amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, quando a seleção já estiver nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

O jogo será realizado na cidade de Cleveland. A bola rola às 19h (de Brasília) para o confronto entre as seleções.

O amistoso será o último do Brasil antes da Copa do Mundo. Antes, a seleção vai encarar França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente.

A partida ocorrerá praticamente uma semana antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção debutará neste Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos.

O Brasil voltará a enfrentar o Egito após 15 anos. A última vez que as seleções jogaram contra foi em um amistoso realizado em 2011 e que terminou com vitória brasileira por 2 a 0, com gols do atacante Jonas. Até nesta quinta-feira (19), foram seis duelos, todos com triunfo brasileiro.

Assim como o Brasil, o Egito disputará a Copa do Mundo. Enquanto os brasileiros estão no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, os egípcios compõem a chave G, junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.