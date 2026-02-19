SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma greve convocada pela Confederação Geral do Trabalho afetará quatro jogos do Campeonato Argentino, mas o jogo entre Lanús e Flamengo, pela ida da Recopa Sul-Americana, está mantido. As informações são da imprensa local.

O QUE ACONTECEU

Jogos do Campeonato Argentino foram adiados. Quatro partidas sofreram alterações de dia e horário por conta de uma greve geral que acontece nesta quinta-feira no país: Independiente x Independiente Rivadavia, San Lorenzo x Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia x Belgrano e Instituto x Atlético Tucumán.

A motivação da greve é a reforma trabalhista do governo de Javier Milei, presidente da Argentina. A proposta, já aprovada no Senado, será discutida na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (19) e aumenta a jornada de trabalho para 12 horas, além de reduzir indenizações e limitar o direito de greve.

Segundo o jornal argentino Clarín, os jogos foram afetados porque o Sindicato dos Trabalhadores de Entidades Esportivas e Civis (UTEDyC) aderiu à paralisação. O setor é responsável pela organização das partidas.

Lanús x Flamengo está mantido. O periódico argentino também afirma que o jogo de ida da Recopa Sul-Americana acontecerá normalmente nesta quinta-feira, já que a organização é feita pela Conmebol. A partida está marcada para 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.

Os jogos do Campeonato Argentino, válidos pela sexta rodada e inicialmente marcados para esta quinta, já foram remarcados. Defensa y Justicia x Belgrano e Instituto x Atlético Tucumán serão realizados nesta sexta, enquanto Independiente x Independiente Rivadavia será no sábado e San Lorenzo x Estudiantes de Río Cuarto, no domingo.

