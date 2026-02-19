SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg foi punida pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) por ter feito declarações comemorando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma etapa do circuito internacional, em novembro do ano passado.

Conforme a pena estipulada, Carol não poderá participar do torneio Beach Pro Tour Elite, em João Pessoa, previsto para acontecer entre os dias 11 e 15 de março.

A informação foi publicada inicialmente por Juca Kfouri em seu blog no UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Ao vencer a disputa pelo bronze ao lado da parceira Rebecca durante a etapa de Adelaide, na Austrália, Carol Solberg celebrou a prisão de Jair Bolsonaro.

"Sim, é um dia incrível para mim, estou muito feliz. Também foi um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da nossa história. Bolsonaro está preso, e isso é tão importante que a gente celebre", afirmou a atleta em inglês.

"Vamos comemorar! Bolsonaro na cadeia, galera", acrescentou em português.

Procurada, a assessoria informou que a atleta não se pronunciaria.

Carol Solberg teria infringido o artigo 8.3 do regulamento disciplinar da FIVB, que versa sobre a "conduta antiesportiva" praticada por atletas por insultos, gestos sinais ou linguagem ofensivas, demonstração de natureza não esportiva ou comportamento que traga descrédito ao voleibol e/ou à FIVB.

Essa não foi a primeira vez em que a jogadora fez críticas ao ex-presidente. Após também ficar com o bronze em etapa do circuito internacional em Saquarema, no Rio de Janeiro, em setembro de 2020, Carol disse: "Só para não esquecer: fora, Bolsonaro!".

"Não sou ativista, mas me sinto na obrigação de me posicionar e é lamentável e curioso que eu possa ser punida por exercer a minha liberdade de expressão contra esse desgoverno", afirmou Carol na ocasião.

O ato chegou a gerar uma nota de repúdio da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol). A confederação ainda não se pronunciou sobre a punição da FIVB.

Tags:

Carol Solberg