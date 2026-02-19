RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Diante da greve geral que afeta transportes na Argentina, o Flamengo tomou uma medida para evitar perrengue e fazer devidamente o trajeto para enfrentar o Lanús, no jogo de ida da Recopa.

O clube bancou a hospedagem dos motoristas dos ônibus que vão levar a delegação para o estádio no hotel em que o time está concentrado.

Com isso, além de escapar de contratempos no deslocamento dos motoristas para o ponto de partida, a ideia do Flamengo foi também evitar que eles ficassem travados caso fossem à sede da empresa na qual trabalham.

Apesar da greve, a Conmebol nunca colocou em dúvida a realização do jogo desta quinta no estádio La Fortaleza.

A entidade reforçou ao UOL a postura de que toda a operação está garantida para o jogo, independentemente das manifestações ou outras medidas tomadas pelas entidades trabalhistas contra o governo de Javier Milei.

Depois do jogo, o Flamengo irá para o aeroporto por volta de 1h. A essa altura, o clube entende que a paralisação já terá sido terminada ?como foi prometido.

Por conta da greve, os voos foram cancelados ao longo do dia. Turistas brasileiros ouvidos pelo UOL tiveram as passagens transferidas para sexta-feira.

A aposta dos torcedores do Flamengo em Buenos Aires é usar carros de aplicativo para ir ao jogo.

A bola rola para Lanús x Flamengo às 21h30. O jogo de volta será quinta que vem, no Maracanã, no mesmo horário.