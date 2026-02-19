SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos sofreu um transfer ban na Fifa por dívida com o Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. Com isso, o clube está impedido de registrar novos jogadores.
O Santos deve 2,6 milhões de euros (R$ 15,9 milhões) ao Arouca pela contratação do zagueiro. O clube foi condenado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) no mês passado, mas não chegou a um acordo com o clube português para acabar com a dívida. O Peixe foi incluído na lista de clubes restringidos de registrar novos jogadores pela Fifa nesta quinta-feira (19). A punição vale por três janelas de transferências.
O Arouca exige pagamento à vista do valor para retirar a ação. O UOL apurou que o Santos tentou fazer acordos de parcelamento, mas não honrou.
A entrada na lista de clubes com transfer ban na Fifa não era esperada na data desta quinta-feira (19). O clube sabia que o prazo de 45 dias desde a condenação estava próximo, mas acreditava que ela só seria revertida em impedimento de registrar no dia 26 deste mês.
O transfer ban impede o registro do meio-campista Christian Oliva. O Santos acertou a compra do jogador que estava no Nacional-URU e ele já vem, inclusive, treinando com o elenco no CT Rei Pelé. O Peixe tinha a expectativa de registrá-lo até nesta sexta-feira (20) e contar com ele já no duelo contra o Novorizontino, no domingo, pelas quartas de final do Paulista.