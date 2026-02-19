RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do ATP de Buenos Aires e atual número 19 do mundo, Francisco Cerundolo desistiu do Rio Open e fez críticas ao calendário e insinuações à organização do torneio.

O argentino abandonou a chave de simples nas oitavas de final, quando perdia para o compatriota Thiago Tirante por 6/2 e 3/1, após acusar dores na cintura.

É complicado, muito desgaste, cansaço físico. Não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Não esperava jogar duas partidas seguidas entre nesta quarta-feira (18) e nesta quinta-feira (19). Pedi para não me escalarem, mas nem me deram uma chance. Consigo imaginar quem eles priorizam Francisco Cerundolo, na zona mista

"Me pegou um pouco as dores na cintura direita, não me impossibilitava de jogar, mas era muito difícil me movimentar para o lado. Quando você não está 100% fisicamente fica muito difícil, você pode perder para qualquer um", completou.

Em nota enviada à reportagem, o Rio Open negou que tivesse recebido qualquer pedido do atleta sobre uma possível mudança nos jogos.

O Rio Open esclarece que não houve qualquer pedido por parte do atleta mencionado à organização do torneio Reforçamos que todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP, com total transparência Rio Open

O QUE DIZ O RIO OPEN

"O Rio Open esclarece que não houve qualquer pedido por parte do atleta mencionado à organização do torneio.

Reforçamos que todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP, com total transparência.

Nosso compromisso é sempre equilibrar as necessidades dos atletas, do público e da transmissão de TV nacional e internacional, garantindo que todos os procedimentos sigam regras claras e imparciais"