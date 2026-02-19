SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, afirmou que deve renovar seu contrato com a CBF por mais quatro anos.

O treinador falou sobre o futuro em entrevista ao programa 'Universo Valdano', do canal Movistar+. Ancelotti demonstrou estar satisfeito com o cargo atual e classificou o desafio na seleção como um trabalho novo do qual gosta muito.

A expectativa é de um longo ciclo à frente da seleção pentacampeã mundial. O italiano indicou que o vínculo com a CBF deve ser estendido para garantir a continuidade do projeto esportivo.

"Acho que vou renovar por quatro anos com o Brasil. É um trabalho novo, do qual gosto muito", disse Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

ELOGIOS A VINI JR

Ancelotti comparou o comportamento de Vini Jr na seleção e no Real Madrid. Para o comandante, o atacante apresenta uma postura diferente quando está defendendo as cores do Brasil.

O perfil dos atletas brasileiros também foi elogiado pelo treinador durante a conversa. Ele destacou a humildade do grupo como uma característica marcante e distinta no ambiente da seleção.

"Os brasileiros são muito humildes, muito diferentes. O Vini que vem aqui é muito diferente do que está no Real Madrid, no aspecto humano", disse Carlo Ancelotti, em entrevista ao 'Universo Valdano'.

O técnico também comentou sobre a evolução da atitude do camisa 7. Ancelotti revelou ter conversado com o jogador sobre a necessidade de respeitar companheiros e a comissão técnica.

A declaração sobre o comportamento foi feita antes de um episódio recente envolvendo o jogador. A entrevista antecedeu o caso em que o brasileiro acusou um atleta do Benfica de racismo.

"Conversei com ele. Um jogador precisa respeitar o treinador e os companheiros. Ele melhorou muito a sua atitude", disse Carlo Ancelotti, sobre Vini Jr.