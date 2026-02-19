SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, escapou de punição por danificar a marca do pênalti da Neo Química Arena durante clássico contra o Corinthians ?o Dérbi foi disputado há duas semanas pelo Paulistão e acabou em 1 a 0 para o alviverde.

Três pessoas foram denunciadas no TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo). A citação foi divulgada na noite desta quinta-feira (19) pelo site da entidade.

Luighi e Abel Ferreira, pelo lado do Palmeiras, e o gandula Alessandro Silva, gandula da Neo Química Arena, estão na lista. Os dois clubes também acabaram citados e correm risco de penalização.

O atacante pode ser punido de um a seis jogos por chutar a bola no rosto de um torcedor corintiano. A atitude Luighi, que ocorreu logo após o gol de Flaco López, foi enquadrada no artigo 258 do CBJD, que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva."

Já Abel pode pegar gancho similar por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões." O gandula, por fim, foi denunciado por "praticar agressão física durante a partida."

Andreas Pereira não está na lista. O ato do meio-campista, que danificou a marca da cal antes de Memphis desperdiçar uma cobrança de pênalti, foi analisado pelo TJD, que resolveu não citá-lo.