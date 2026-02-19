SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu a partida que tinha atrasada no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Timão visitou o Athletico-PR, em Curitiba, e venceu por 1 a 0.

O gol da vitória corintiana foi marcado pelo meia Rodrigo Garro, ainda no primeiro tempo. O argentino aproveitou o rebote de uma disputa pelo alto entre Memphis e Terán e emendou um belo chute de perna esquerda. Ele foi às redes pela primeira vez na temporada.

Foi a segunda vitória consecutiva do Timão no Campeonato Brasileiro, e terceira considerando todas as competições. O triunfo colocou a equipe na quinta colocação da competição nacional, com seis pontos.

A vitória corintiana também derrubou o único time 100% de aproveitamento no Brasileirão. O Furacão havia vencido as duas partidas que havia disputado no torneio até então.

Athletico e Corinthians voltam a campo neste domingo. Os dois têm jogos decisivos pelos seus respectivos estaduais.

O Furacão entra em campo às 16h (de Brasília), contra o Londrina, pela volta da semifinal do Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada. O jogo de ida, no Estádio do Café, terminou empatado em 2 a 2.

Já o Timão, joga um pouco depois, às 20h30, contra a Portuguesa. O duelo é único e válido pelas quartas de final do Paulistão. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

VITORIA CONTRA O ATHLETICO E VIVEROS

O Athletico não pode reclamar de falta de chances na derrota por 1 a 0 para o Corinthians. O volume ofensivo foi alto, sobretudo com o atacante Viveros, mas a equipe esbarrou na falta de precisão para transformar as oportunidades em gol.

O colombiano deu muito trabalho à defesa do Timão, principalmente no primeiro tempo. Teve ao menos três chances claras, sofreu um pênalti e participou ativamente das ações ofensivas, mas não viveu uma noite inspirada nas finalizações.

No total, o Furacão finalizou 19 vezes, contra o gol corintiano, sendo cinco conclusões de Viveros. Em praticamente todas as disputas individuais, especialmente diante do zagueiro Gabriel Paulista, o atacante athleticano levou vantagem.

Faltou, porém, o detalhe decisivo. Viveros parou no goleiro Hugo Souza, finalizou para fora em outra oportunidade e ainda viu Raniele salvar quase em cima da linha. O colombiano também criou jogadas caindo pelos dois lados do ataque, ampliando sua participação no jogo.

Mesmo quando conseguiu superar a zaga adversária a ponto de sofrer o pênalti, o Athletico não aproveitou. A cobrança ficou a cargo de Julimar, que exagerou na força ao tentar deslocar Hugo Souza e mandou a bola para fora. No fim, a boa atuação individual não se converteu em resultado coletivo, e a derrota acabou sendo definida nos detalhes.

LANCES IMPORTANTES

Viveros começa. Ele ainda daria muito trabalho para a defesa corintiana e a primeira amostra foi aos quatro minutos. O colombiano recebeu pela direita, ganhou de Gabriel Paulista na força, invadiu a área, mas não finalizou bem.

De cobertura. Um minuto depois, Viveros, novamente, aproveitou um vacilo da defesa corintiana, saiu na cara do gol, tentou encobrir Hugo Souza, mas mandou por cima do gol.

Errou. Melhor, o Athletico teve um pênalti a seu favor aos 13 minutos. E quem sofreu? Viveros. O atacante disputou com a defesa corintiana e fou tocado por Matheus Bidu dentro da área. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti. Julimar, porém, buscou o canto direito e mandou fora.

Quem não faz... Na primeira chegada, o Corinthians abriu o placar com Rodrigo Garro. Matheuzinho cruzou, Memphis disputou no alto e a bola sobrou na perna esquerda do meia argentino, que bateu com estilo e fez um golaço.

Viveros de novo. Dessa vez pelo lado esquerdo, o atacante ganhou novamente a disputa com Gabriel Paulista, cortou para dentro e finalizou rasteiro. Hugo Souza espalmou e evitou o empate do Furacão.

Inacreditável. Após cobrança de escanteio rebatida, Terán e Viveros se enrolam na pequena área, Hugo Souza afasta, mas a bola ainda sobra para o colombiano, que tenta a finalização deitado. Raniele, de carrinho, evita o gol.

Furou. Zapelli cobra escanteio no segundo pau, Hugo Souza fica no meio do caminho, Julimar sobe sozinho, mas não acerta o cabeceio em mais uma boa chance desperdiçada pelo Athletico.

Ficou na bronca. Após o intervalo, antes de autorizar o início do segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima chamou os técnicos e capitães de Athletico e Corinthians e reclamou do excesso de reclamações das duas equipes na primeira etapa.

Tirou tinta. O Athletico voltou do intervalo na mesma batida intensa do primeiro tempo e quase empatou o jogo logo aos 4 minutos, com Esquivel, que levou pelo meio com liberdade, finalizou de fora da área e a bola foi por cima do gol, mas assustando o Corinthians.

Quase lei do ex. Mendoza, que defendeu o Corinthians em 2015, recebeu pela esquerda e arriscou um chute rasteiro que obrigou Hugo Souza a fazer ótima defesa.

De novo, Hugo. Dois minutos depois, o goleiro corintiano foi novamente fundamental para evitar o empate athleticano. Esquivel cruzou, e Hugo saiu do gol espalmando e evitando a bola chegar em Viveros. No rebote, Chiqueti finalizou para fora.

Milagre. Perto dos acréscimos, Hugo Souza novamente fez um milagre. Benavidez subiu mais alto que a defesa corintiana e obrigou o goleiro do Timão espalmar para escanteio.

Expulso. Já nos acréscimos, o auxiliar técnico corintiano Lucas Silvestre foi expulso por reclamação.

ATHLETICO-PR

Santos; Benavídez, Ternán, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derick); Portilla (Felipe Chiqueti) e Luiz Gustavo; Mendoza (João Cruz), Julimar (Bruninho) e Zapelli (Dudu); Viveros. T.: Odair Hellmann

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e Matheus Pereira (André Ramalho); Charles (Allan), Rodrigo Garro (Gui Negão) e Vitinho (André); Memphis Depay (Carrillo). T.: Dorival Júnior

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Schumacher Marques Gomes

Árbitro de vídeo: Wagner Reway

Cartões amarelos: Santos, João Cruz e Viveros (CAP); Gabriel Paulista e Matheus Bidu (COR)

Cartão vermelho: Lucas Silvestre, auxiliar técnico (COR)Gol: Rodrigo Garro, COR (19'/1ºT)