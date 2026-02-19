RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Lanús venceu o Flamengo no jogo de ida da Recopa, por 1 a 0, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.

O resultado obriga o Flamengo a dar o troco no Maracanã, com dois gols de diferença, para ficar com o título sem precisar dos pênaltis.

O gol do time argentino foi do centroavante Castillo -que chegou a comemorar outras duas vezes, mas teve dois gols anulados antes de balançar as redes para valer.

O time de Filipe Luís teve dificuldade de criar chances de gol, sobretudo na primeira parte do jogo, quando atuou sem um centroavante de ofício.

O Flamengo se vê pressionado a dar uma resposta, já que neste ano já perdeu a Supercopa do Brasil.

As coisas estavam estão esquisitas que o perfil oficial do Flamengo no X (ex-Twitter) foi alvo de hackers durante a partida.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. Antes, o Flamengo tem o jogo de ida das semifinais do Carioca, contra o Madureira, domingo, às 20h30.

SEM CENTROAVANTE, SÓ UMA CHANCE

Filipe Luís optou por uma formação sem um centroavante de ofício. Pedro ficou no banco e nem mesmo a opção de contar com Bruno Henrique de saída foi aplicada.

Vale lembrar que Pedro reclamou de desconforto quando estava no aquecimento para entrar contra o Botafogo, pelo estadual, e foi preservado.

A ideia sem ele foi usar o trabalho de articulação e mobilidade do quarteto formado por Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Everton Cebolinha.

Resultado? O Flamengo teve dificuldade ao longo dos primeiros 20 minutos de reter a bola na frente e teve que lidar com uma tentativa de pressão do Lanús, sobretudo com bolas longas e pelo alto.

O time argentino explorou o lado direito do ataque, com Salvio e a aproximação de Marcelino Moreno. O Fla escapou de tomar um gol em uma jogada ensaiada, porque Castillo estava impedido.

Filipe Luís estava insatisfeito com posicionamento pela esquerda. Os ajustes deram certo. Com 34 minutos do primeiro tempo, já com as rédeas do jogo, o Flamengo criou a única chance clara que teve na etapa inicial. Só que Cebolinha chutou, de canhota, em cima do goleiro Losada.

O Lanús estava marcando firme no meio-campo, alternando entre pressão mais alta e um bloco médio chato de passar. Entre o que fizeram e não fizeram os dois times, o empate prevaleceu no primeiro tempo.

ENFIM, UM 9

Filipe Luís ainda demorou 13 minutos para mexer no Flamengo, depois de um início de segundo tempo com um jogo mais aberto.

Pedro entrou no lugar de Arrascaeta, enquanto Samuel Lino substituiu Cebolinha.

O Fla mudou a chavinha, passando a acionar mais o centroavante. Tanto que a primeira chance de Pedro foi uma cabeçada após cruzamento de Alex Sandro ? cenário impensável com os baixinhos e magrinhos do primeiro tempo.

O Flamengo passou a ter mais volume pelo lado esquerdo, e aí as mexidas do Lanús foram em resposta a isso. Sepúlveda e Aquino substituíram Carrera e Salvio.

OUTRO GOL ANULADO

O Flamengo tomou mais um susto. Castillo chegou a balançar as redes de novo. Mais uma vez, impedimento. A marcação foi feita em campo e o sistema de impedimento semiautomático confirmou.

Foi um sinal do crescimento do Lanús na partida.

O caminho seguinte de Filipe Luís no jogo foi colocar De La Cruz no lugar de Luiz Araújo, adiantando Paquetá.

AGORA VALEU

O ímpeto do Lanús na reta final foi maior. E aí os donos da casa conseguiram encaixar uma jogada de sucesso na frente.

Como? Cruzamento da esquerda foi certeiro na cabeça de Castillo. Entre Léo Ortiz e Léo Pereira, ele testou e abriu o placar. Fez três para valer um.

O Flamengo ficou ainda mais acuado depois de levar o gol. O Lanús assustou ainda mais e poderia ter ampliado. Se o empate já seria interessante para os argentinos, eles saíram felizes da vida com a vitória por 1 a 0.

LANÚS

Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Peña Biafore), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (Salvio) e Carrera (Sepúlveda); Marcelino Moreno (Watson) e Rodrigo Castillo (Walter Bou). T.: Mauricio Pellegrino

FLAMENGO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá, Arrascaeta (Pedro); Carrascal, Luiz Araújo (De La Cruz) e Everton Cebolinha (Samuel Lino). T.: Filipe Luís.

Local: Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Lubin TorrealbaCartões amarelos: Marcich (LAN); Carrascal (FLA)

Gols: Rodrigo Castillo, 31'/2ºT (1-)