Com o triunfo fora de casa, o Timão alcançou os seis pontos, assumindo a 5ª posição da classificação. Já o Furacão perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição. Após o revés, a equipe paranaense permanece com seis pontos, na 6ª colocação.
Em uma partida muito disputada, o gol da vitória saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o meio-campista argentino Rodrigo Garro acertou uma bomba da entrada da área que foi morrer no ângulo do gol defendido por Santos.
