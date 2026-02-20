SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenado a 22 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010, o goleiro Bruno, 41, voltou a atuar no cenário nacional do futebol brasileiro nesta quinta-feira (19).

O jogador estreou pelo Vasco-AC em partida contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi decidido nos pênaltis, com vitória do time paulista, por 3 a 2. Bruno chegou a defender duas cobranças e converteu seu chute, mas não evitou a queda do time acreano.

A equipe classificada enfrentará o Vila Nova-GO em casa na segunda fase e receberá premiação de R$ 830 mil.

Ex-jogador do Flamengo, clube que defendia na época do crime, Bruno atuou como titular. A equipe acreana, porém, teve o desfalque de quatro atletas que estão presos: Erick Luiz Serpa Santos Oliveira, Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior. Eles são investigados pelo estupro de duas mulheres na última sexta-feira (13), em Rio Branco.

Erick está preso preventivamente desde domingo (15). Os demais se apresentaram à polícia na terça-feira (17), passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão temporária mantida.

Ao portal g1, o advogado Atevaldo Santana afirmou que os jogadores negam as acusações e sustentam que a relação foi consensual. Segundo ele, todos são réus primários, maiores de idade e sem antecedentes criminais.

A denúncia foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Em nota, a Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) informou que adotou medidas administrativas internas para apurar o caso e que está à disposição das autoridades.

Antes da partida, Bruno posou para uma foto ao lado de jogadores do time acreano que exibiram camisas com os nomes dos atletas investigados.

Esta é a segunda passagem do goleiro pelo futebol acreano. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco, clube pelo qual disputou o segundo turno do Campeonato Acreano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O período também foi marcado por polêmicas. Após o anúncio da contratação, uma rede de supermercados da capital acreana suspendeu o patrocínio ao clube, e a então técnica Rose Costa, que trabalharia com o futebol feminino, deixou a equipe.

Em setembro de 2020, Bruno foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Posteriormente, conseguiu liminar que autorizou a retirada do equipamento durante treinos e jogos.

O goleiro foi condenado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, com quem teve um filho, Bruninho Samudio -hoje goleiro das categorias de base do Botafogo.

Preso em 2013, três anos após o crime, ele progrediu para o regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.