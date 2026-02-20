CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca foi derrotado pelo peruano Ignacio Buse na noite desta quinta-feira (19) pelas oitavas de final do Rio Open.

Em jogo tenso, o brasileiro viu seu adversário levar a melhor por 2 a 1, com resultados de 7/5, 3/6 e 4/6, e deixou escapar o objetivo de ser o primeiro brasileiro campeão do torneio em sua cidade.

Em um jogo que já começou tenso após uma chuva forte atingir o Jockey Club Brasileiro e atrasar em 2h30 a partida, o jovem de 19 anos saiu na frente e venceu o primeiro set. Já na segunda etapa de jogo, demonstrando cansaço, Fonseca cometeu uma sequência de erros e viu o peruano empatar o jogo.

Buse continuou com bom desempenho e igualou a partida. O brasileiro, número 38 do mundo, não conseguiu quebrar nenhum game do peruano, que acabou, no terceiro set, cortando as reações de Fonseca.

O peruano agora enfrentará Matteo Berrettini nas quartas de final, já nesta sexta-feira (20). O italiano venceu o sérvio Dusan Lajovic, por 2 sets a 1.

Fonseca ainda joga no Rio Open pela disputa de duplas, junto com Marcelo Melo. Nesta sexta, eles disputam a semifinal contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que eliminaram os brasileiros Gustavo Heide e Luís Miguel nesta quinta-feira.

No dia 11, Fonseca foi eliminado na estreia de uma competição, o ATP 250 de Buenos Aires, seu segundo compromisso no ano. Atual campeão do torneio em solo argentino, o brasileiro acabou derrotado pelo chileno Alejandro Tabilo, número 71 do mundo, e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 3/6 e 7/5.

O Rio Open é seu terceiro torneio do ano. Ele também foi derrotado na primeira rodada do Australian Open, o primeiro Gland Slam do ano, no fim de janeiro.