SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O calendário apertado e o alto número de lesões neste início de temporada reforçam, nos bastidores, o discurso do técnico Dorival Júnior por mais reforços no Corinthians.

Mesmo após as cinco contratações feitas no início do ano, Dorival entende que o elenco ainda carece de peças para suportar a sequência da temporada. A reportagem apurou que o treinador deseja a chegada de mais quatro reforços, mesmo com as cinco peças que já integraram o clube nesta temporada. Internamente, ao menos duas contratações são vistas como o mínimo necessário pela comissão técnica.

Ainda assim, a avaliação é de que quatro novos jogadores configurariam o cenário ideal para a montagem do elenco. Dorival evita, inclusive nos bastidores, citar posições específicas, mas a reportagem apurou que a ideia é reforçar o meio-campo e o ataque com atletas versáteis.

O objetivo do treinador é contar com dois times competitivos, capazes de manter um padrão de jogo semelhante e equilibrar as escalações ao longo da temporada.

Outro ponto que pesa na avaliação de Dorival é a dificuldade de gerir um elenco curto sem tempo para treinar. Na visão do técnico, a escassez de opções obriga a comissão a priorizar quase sempre a recuperação física dos atletas, em detrimento do trabalho em campo.

GRAMADO SINTÉTICO PREOCUPA

A condição física do elenco após a vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, exemplifica essa preocupação. Em entrevista coletiva, Dorival admitiu que a exposição ao gramado sintético deve impactar a recuperação da equipe para o duelo das quartas de final do Paulistão, contra a Portuguesa, neste domingo.

"Não é perder fisicamente, mas, com certeza, fisicamente não estaremos à altura da necessidade do jogo que teremos no domingo. Não estamos habituados a jogar em um gramado como esse. Amanhã, a recuperação e as dores serão maiores do que se jogássemos em um gramado normal. Isso vai ter um peso significativo na partida de domingo", disse Dorival, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Athletico-PR.

DIRETORIA DÁ RAZÃO AO TREINADOR

A diretoria corintiana entende e compartilha da avaliação do treinador. Há, nos bastidores, uma preocupação em atender às demandas sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube, especialmente em relação à folha salarial.

Ainda assim, a insistência de Dorival por reforços é vista como legítima. Paralelamente, o departamento de futebol monitora o mercado em busca de atletas que se encaixem nas condições financeiras do clube, sem custos de aquisição e com salários abaixo do mercado, mas que possam agregar qualidade ao elenco.

O próprio Dorival e profissionais que trabalham com ele também participam do processo, indicando nomes e perfis de jogadores que se alinham às necessidades do Corinthians.