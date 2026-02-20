SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro jogadores do Vasco-AC, novo time do goleiro Bruno, estão presos após serem acusados de tentativa de estupro coletivo na última semana. nesta quinta-feira (19), antes do jogo contra o Velo Clube, pela Copa do Brasil, atletas do time exibiram camisas de três deles na entrada em campo.

Erick Serpa, Alex Pires (Lekinho), Matheus Silva e Brian Peixoto estão presos após serem acusados da tentativa de estupro. O caso teria acontecido na sexta-feira passada e está sob cuidados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Duas mulheres denunciaram os jogadores. Segundo a Polícia Civil, elas teriam ido ao alojamento do clube para terem relações consensuais com os atletas, mas, após algum tempo, eles passaram a praticar atos sem o consentimento por parte delas.

Erick Serpa foi preso no dia seguinte. Os outros três se apresentaram à polícia na última segunda-feira. Todos eles passaram por audiência de custódia e seguem detidos.

O Vasco-AC emitiu uma nota oficial ao longo da semana após a prisão dos jogadores. Nela, o clube diz que "não compactua com qualquer forma de violência" e que tomaria medidas cabíveis internas conforme as investigações avançassem.

Três dos jogadores tiveram camisas exibidas na entrada em campo antes do jogo contra o Velo Clube. Lekinho, Brian e Erick foram lembrados pelo elenco. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo próprio clube nos stories do Instagram.

O UOL procurou o Vasco-AC para um posicionamento sobre a ação, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada caso haja retorno.

VASCO-AC É ELIMINADO

O Vasco-AC foi eliminado pelo Velo Clube na primeira fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, na cidade de Rio Branco, a equipe saiu na frente, mas levou o empate por 1 a 1 na reta final do duelo.

A decisão foi para os pênaltis, e os paulistas saíram vencedores por 3 a 2. Com a eliminação, o Vasco-AC volta suas atenções para a disputa do Campeonato Acreano.

VEJA NOTA DO VASCO-AC

"A Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) tomou conhecimento de informações divulgadas publicamente indicando o envolvimento de atletas vinculados ao clube em ocorrência sob apuração pelas autoridades competentes.

Diante da seriedade do assunto, a instituição informa que adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades.

O clube reafirma seu compromisso com a integridade, o respeito e a observância das normas, ressaltando que qualquer conclusão sobre responsabilidade depende da apuração oficial, com garantia do devido processo legal.

Ao mesmo tempo, a Associação esclarece que não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações.

Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso das apurações, a Associação não fará comentários adicionais neste momento.

Atualizações serão divulgadas exclusivamente por canais oficiais."