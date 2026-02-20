SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica já analisou as imagens e identificou os torcedores que fizeram gestos racistas para Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante jogo da Liga dos Campeões. A informação é da imprensa portuguesa.
Imagens já foram encontradas. Segundo o jornal 'A Bola', de Portugal, o Benfica agora verifica se os torcedores são sócios do clube para aplicar processo disciplinar interno em busca da expulsão dos responsáveis.
Na última terça-feira (17), durante Benfica x Real Madrid nos playoffs da Champions League, Vini Jr acusou o atacante Gianluca Prestianni de tê-lo chamado de 'macaco'. Após o incidente, imagens nas redes sociais mostraram torcedores portugueses insultando o brasileiro com gestos e sons racistas.
Uefa investiga o caso. A entidade máxima do futebol europeu
