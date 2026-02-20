SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Flamengo, Filipe Luís, classificou como um "caso isolado" o episódio de terça-feira (17) em que o atacante Vinicius Junior acusou o argentino Gianluca Prestianni de chamá-lo de "macaco" durante duelo entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Embora tenha sido a primeira vez que as ofensas tenham partido de um companheiro de profissão, o atacante da seleção brasileira tem convivido nos últimos anos com uma série de ataques racistas de torcedores de outros clubes na Europa.

"Sobre o Vinicius, o que posso dizer é que sempre fui muito bem tratado, eu adoro a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante. Mas só tenho boas palavras para a Argentina, e um caso isolado desses não influencia em nada do que penso deste país que é tão lindo", afirmou o treinador após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Lanús pelo jogo de ida da Recopa no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (26), no Maracanã.

A acusação foi negada pelo argentino, que recebeu o apoio de seu clube e do treinador, José Mourinho. Uma investigação foi aberta pela Uefa. Kylian Mbappé endossou Vinicius Junior e confirmou que ouviu as ofensas racistas proferidas por Prestianni -o argentino colocou a camisa para cobrir a boca quando se dirigiu ao brasileiro.

Segundo especialistas, o jogador do Benfica pode ser julgado e punido com base nos testemunhos de outros atletas sem que seja necessária a apresentação de um áudio ou vídeo confirmando a infâmia.

Filipe Luís acrescentou que Prestianni não deveria ter tapado a boca durante a discussão, já que agora o caso envolve as versões de cada um dos envolvidos.

"É um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas. Para mim é simples, ele [Prestianni] tapou a boca e não deveria ter tapado a boca para dizer o que queria dizer. E isso gera todo este alvoroço e agora é a palavra de um contra o outro. A verdade é que, se ele disse, tem de pagar. Mas repito: é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem pode julgar", afirmou o treinador, com longa passagem pelo Atlético de Madrid.

Ex-zagueiro da seleção belga e do Manchester City e hoje treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany saiu em defesa de Vinicius Junior e criticou o treinador José Mourinho pela postura adotada durante o episódio.

"Dá para perceber que foi uma reação emocional. Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e carregar todo aquele sofrimento nas costas. Naquele momento, ele achou que era a coisa certa a fazer", afirmou Kompany.

O treinador também criticou duramente Mourinho, que atribuiu a polêmica à forma como Vinicius Junior comemorou seu gol, dançando próximo à bandeirinha em frente à torcida do Benfica.

"Tem o líder de uma organização, José Mourinho, que basicamente ataca o caráter de Vinicius Junior, mencionando o tipo de comemoração dele para desacreditar o que Vinicius estava fazendo naquele momento. Para mim, em termos de liderança, isso é um erro enorme. É algo que não deveríamos aceitar", assinalou o tetracampeão da Premier League pelos Citizens.

O episódio em Lisboa pela Champions se soma a uma série de casos de racismo enfrentados por Vinicius Junior na Europa. O atacante já foi alvo de insultos racistas em diferentes estádios da Espanha, com episódios recorrentes em partidas do Campeonato Espanhol.

Em 2023, um caso no estádio Mestalla, contra o Valencia, ganhou repercussão internacional e levou à identificação e punição de torcedores, tornando-se um marco no debate sobre racismo no futebol do país. Desde então, Vinicius passou a cobrar medidas mais duras de federações e organizadores, tornando-se uma das vozes mais ativas no combate ao racismo no meio esportivo.

Em nota a CBF manifestou apoio a Vinícius Júnior após o episódio. "Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você. Seguiremos firmes na luta contra toda forma de discriminação. Estamos ao seu lado. Sempre", escreveu a entidade.

Depois do tenso primeiro confronto, Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar no próximo dia 25, na Espanha. O Real joga por um empate para avançar às oitavas de final da Champions.