SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou a renovação de contrato de Luciano.

OFICIAL

Como o UOL antecipou, o novo contrato terá duração até 2028. Haverá, porém, uma cláusula de renovação automática atrelada a metas para 2029.

Em 2028, o atacante precisará entrar em campo por 45 minutos em ao menos 35 jogos para ativar o gatilho. O novo acordo já estava assinado desde a semana passada.

Além da extensão do vínculo, o camisa 10 ganhará uma valorização salarial.

A cúpula entendeu que, pelo impacto esportivo e pela identificação do camisa 10, não havia motivo para as negociações serem adiadas para o meio do ano. Luciano é considerado peça central do elenco, e a prorrogação do vínculo era encarada como caminho óbvio.

Luciano é muito benquisto pela comissão técnica e pela diretoria do Tricolor. Nos últimos dias, foi mais uma vez personagem do clube, marcando gols nas importantes vitórias sobre Flamengo e Santos.

O camisa 10, que chegou ao Morumbis em 2020, tem contrato até o final do ano. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.