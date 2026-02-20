SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-presidente do São Paulo, Julio Casares teve sua conta no Instagram suspensa após ampla denúncia de perfis. O UOL conversou com Casares.

Nem estava mais abrindo o Instagram, não estava acompanhando as redes sociais. Soube bem depois que foi através de haters. Estou afastado Julio Casares, em contato com o UOL

"Já estou vendo junto à Meta. Muitos falam que eu desativei... Desativei nada. No dia da minha renúncia, postei e acabou. Estou distante das redes, de tudo."

A última publicação de Casares aconteceu no dia 21 de janeiro, quando oficializou sua carta de renúncia ao cargo de presidente do São Paulo.

Casares foi afastado da cadeira cinco dias antes, quando o Conselho Deliberativo do São Paulo deu andamento ao processo de destituição.

O UOL entrou em contato com a Meta e não recebeu uma resposta até a publicação. A matéria será atualizada em caso de resposta.