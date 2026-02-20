(UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Internacional de Surf (ISA) anunciou oficialmente nesta sexta-feira o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O processo prevê 48 atletas no total ?24 homens e 24 mulheres? e traz mudanças importantes na distribuição das vagas, combinando desempenho no Circuito Mundial (WSL) e competições organizadas pela própria ISA.

VAGAS

Cada país poderá ter no máximo três atletas por gênero, e as vagas serão atribuídas individualmente, com exceção de algumas equipes que conquistarem vagas por meio do ISA Games de 2026 e 2027, quando as vagas são atribuídos ao país com a equipe de melhor desempenho.

RANKING DA WSL

Um dos critérios de qualificação será o ranking do Circuito Mundial de 2028. Serão classificadas cinco atletas por gênero até meados de junho de 2028, com limite de apenas um surfista por país.

Este recorte reduz consideravelmente o número de representantes elegíveis via CT em relação às últimas edições olímpicas, quando eram dez homens e oito mulheres.

ISA GAMES

A seguir, o ISA Games de 2028 distribuirá dez vagas por gênero, também com limite de um atleta por país.

Além disso, os ISA Games de 2026 e 2027 terão participação decisiva para a definição de vagas por equipe: a equipe de melhor desempenho em cada gênero garantirá uma vaga para seu país.

VAGAS CONTINENTAIS

A ISA manteve vagas específicas por continente, garantindo a presença de representantes de diferentes regiões:

Jogos Asiáticos 2026: uma vaga por gênero para o atleta melhor colocado.

Jogos Pan-Americanos 2027: uma vaga por gênero.

Campeonato Europeu de Surf 2027: uma vaga por gênero.

ISA Games 2027: uma vaga por gênero para África e Oceania, desde que o atleta esteja entre os 25 melhores do ranking geral.

PAÍS-SEDE E VAGA UNIVERSAL

Os Estados Unidos, país-sede dos Jogos, terão uma vaga garantida por gênero caso ainda não tenham atletas classificados pelos critérios acima.

Além disso, haverá vagas universais, destinadas a países em desenvolvimento: uma vaga por gênero para comitês olímpicos nacionais elegíveis, desde que o atleta classifique entre os 40 melhores nos ISA Games de 2027 ou 2028.