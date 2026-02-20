SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação do meia marroquino Zakaria Labyad. O atleta chega ao clube com contrato até o fim da temporada.

O acordo também prevê renovação automática até o final de 2027, caso o atleta cumpra metas esportivas pré-estabelecidas.

BAIXO CUSTO E LIVRE NO MERCADO

O investimento acessível foi uma das principais motivações para a contratação do jogador pelo Timão. Labyad chega sem custos de aquisição, já que estava livre no mercado desde que deixou o Dalian Yingbo, da China.

Além disso, os salários do atleta foram considerados baixos e dentro do padrão financeiro do clube. A reportagem apurou que o pacote envolvendo salários, encargos e direitos de imagem custará menos de R$ 3 milhões até o fim da temporada.

O valor não inclui despesas como comissões, premiações e bonificações, que, ainda assim, são avaliadas como acessíveis para os cofres do Corinthians.

PARCERIA COM MEMPHIS

Entre as temporadas 2011 e 2012, o meia atuou ao lado de Memphis Depay no PSV Eindhoven. Durante o andamento da negociação, Memphis chegou a comentar publicações de Labyad nas redes sociais.

Conforme apurado pela reportagem, a contratação do meia passou inicialmente por uma indicação de Depay antes de o nome ser analisado pelo departamento de scout do clube.

Apesar de defender a seleção do Marrocos, Zakaria Labyad nasceu na Holanda e possui dupla nacionalidade.

JOGADOR RODADO

Aos 32 anos, Zakaria Labyad acumula passagens por clubes da Holanda, Portugal, Inglaterra e China.

Revelado pelo PSV, o meia também defendeu Sporting (POR), Vitesse (HOL), Fulham (ING), Utrecht (HOL), Ajax (HOL), Yunnan Yukun (CHN) e Dalian Yingbo FC (CHN).

Pela seleção marroquina, Labyad soma nove partidas e um gol marcado.