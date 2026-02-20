SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick não demorou para brilhar com a camisa do Lyon: em seu 1º mês pela nova equipe, o brasileiro foi eleito melhor jogador de janeiro do Campeonato Francês.

Endrick foi premiado no último domingo. A eleição é feita em parceria com a UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), o sindicato dos jogadores franceses.

Em janeiro, o atacante atuou duas vezes pelo torneio e marcou três gols. Além disto, anotou uma assistência.

O brasileiro ainda soma outros dois gols pelo Lyon, mas ambos marcados pela Copa da França ? um em sua estreia e outro ocorrido no último dia 4.

Endrick está emprestado pelo Real Madrid até o fim de junho. O período coincide com o encerramento da temporada europeia.