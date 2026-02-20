SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Mourinho, do Benfica, evitou falar sobre o caso de racismo contra Vini Jr, mas disse que "não tem sido fácil gerir" a atmosfera envolvendo o clube português.
O QUE ACONTECEU
Mourinho trocou a coletiva por uma entrevista publicada aos canais oficiais do Benfica. O conteúdo foi produzido em preparação para o duelo da equipe contra o Aves, pelo Campeonato Português, que ocorre neste sábado (21).
O técnico falou sobre o duelo de ida contra o Real Madrid, pela ida dos playoffs da Champions, que ficou marcado pela denúncia de Vini ?o brasileiro afirmou que Prestianni, meia-atacante argentino do time rival, o xingou de "macaco" no início do segundo tempo.
Sem citar diretamente o caso, Mourinho ressaltou as dificuldades para gerir "tudo o que aconteceu e que continua acontecendo". Ele, no entanto, evitou se alongar no tema e optou por focar no duelo do torneio nacional.
O QUE ELE DISSE?
O jogo foi verdadeiramente exigente em todas as suas facetas. Até ao minuto 50, foi um grande jogo, de uma exigência máxima, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista tático e da concentração que se tem de ter para jogar um jogo daquele nível. Mas depois também não posso deixar de reconhecer que, a partir do minuto 51 [momento em que Vini denuncia Prestianni] até agora, não tem sido fácil de gerir emocionalmente tudo o que aconteceu e que continua acontecendo. Mas há jogo importante neste sábado (21). É um jogo que, para as nossas ambições, é fundamental ganhar José Mourinho, ao site do Benfica
"ACABOU COM O JOGO"
Logo depois do embate entre Benfica e Real Madrid, Mourinho minimizou o ocorrido com Vini. Ele classificou a comemoração do brasileiro, que dançou na frente da bandeirinha de escanteio, como uma provocação.
Uma coisa é o que o Vinícius diz, outra é o que o Prestianni diz. São coisas completamente diferentes. Eu disse ao Vinícius, de forma independente, que quando um jogador faz um gol daqueles sai nos ombros. Não se vai provocar um estádio ou mexer com o coração do estádio adversário. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo Mourinho, após Benfica 0x1 Real Madrid