SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (20), após um suposto vazamento de áudio da filha do presidente Harry Massis Júnior.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O encontro aconteceu em um escritório, fora do Morumbis. Dentre os presentes, estavam o ex-presidente do clube Julio Casares e o atual mandatário, Harry Massis Júnior.

A reunião extraordinária foi convocada na tarde desta quinta-feira (19) por José Eduardo Pimenta, membro do Consultivo e cardeal do clube, sob pretexto de reduzir cortesias para shows.

Havia expectativa que uma possível saída de Massis estivesse na pauta após conselheiros alegarem internamente terem posse de um áudio comprometedor à filha do mandatário sobre um novo escândalo envolvendo comercialização ilegal de ingressos de um camarote. O material não foi divulgado oficialmente.

O UOL apurou que o tema não foi pautado no encontro.

Em nota, o Consultivo afirmou que o encontro se deu pela "criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução". Veja a íntegra abaixo:

O Conselho Consultivo do São Paulo reuniu-se para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar, se tiver havido, eventuais distribuições incorretas que serão encaminhadas à Comissão de Ética, precedidas de duas sindicâncias externa e interna.