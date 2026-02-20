SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ricardo Sá Pinto, que treinou o Vasco por apenas 15 jogos em 2020, foi demitido do Esteghlal, do Irã. O clube, aliás, alegou motivos curiosos para o desligamento do português.

O QUE ACONTECEU

O treinador de 53 anos deixou a equipe iraniana após uma passagem que durou 29 jogos ?ele foi anunciado em junho e tinha contrato válido por uma temporada.

O Esteghlal disse que os "desafios de comunicação" e os "conflitos com a diretoria" estão entre os motivos do desligamento. O clube não detalhou especificamente o que ocorreu, mas reforçou que a relação entre Sá Pinto internamente não era boa.

O time iraniano afirmou que as eliminações em competições de mata-mata, como a Champions Asiática, também pesou na decisão. As quedas "se somaram à insatisfação dos torcedores e da direção do clube, e não houve uma visão clara de melhoria", diz o texto da demissão.

Apesar dos tropeços nas eliminatórias, o Esteghlal ocupa a terceira posição do Campeonato Iraniano. A agora ex-equipe de Sá Pinto registra 9 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas.

LEIA A NOTA

No início desta temporada, o clube exerceu todo o o apoio fornecendo seus pedidos e formando a composição do time de acordo com o parecer do treinador. No entanto, os resultados alcançados não estavam em sintonia com a posição do Esteghlal. As eliminações de competições asiáticas, que foram uma das principais prioridades da temporada, se somaram à insatisfação dos torcedores e da direção do clube, e não houve uma visão clara de melhoria à medida. Houve também alguns desafios de comunicação não convencionais por parte da equipe técnica, que criaram conflitos com a diretoria. A continuidade da cooperação foi difícil