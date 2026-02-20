RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A mudança de programação do Rio Open pegou alguns fãs de surpresa e decepcionou os que esperavam ver João Fonseca em quadra na noite desta sexta-feira (20). A semifinal das duplas, torneio em que ele atua ao lado de Marcelo Melo, passou para neste sábado (21).

O jogo contra os alemães Schnaitter e Wallner, originalmente seria o último jogo da quadra 1. Com a alteração de data, passou para a quadra Guga Kuerten, às 14h30. O Rio Open alegou que a mudança foi feita para "uma melhor acomodação do público".

"Ficamos sabendo quando já estávamos vindo para cá. Até estranhamos porque neste sábado (21) seria a final [das duplas]. Vim de Mato Grosso do Sul. Viemos sob o risco, evidentemente. Ficamos felizes e depois tristes. O evento está maravilhoso, mas faltou um detalhe: faltou João Fonseca (risos)", afirma Thyago Ribeiro.

"Sabíamos quais as perspectivas, que ele poderia passar ou não, mas a mudança de calendário frustra um pouco. Até o ambiente fica meio chocho", completou.

Marcello Zivarello e o amigo Ricardo Fernandes estavam acompanhando o duelo entre Vit Kopriva e Juan Manuel Cerundolo, na quadra 1 do Rio Open, quando souberam da alteração no calendário.

"O jogo estava no fim do primeiro set e começou um boca a boca sobre a mudança. Eu tenho [ingresso] para a sessão noturna e esperava para ver o Fonseca. Agora, a gente vem domingo e esperamos que a dupla passe e a final seja remanejada para domingo para podermos ver", diz Zivarello.

Fã de tênis, Isaac já veio a outras edições do Rio Open e se mostra acostumado a alterações na programação pela dinâmica do tênis.

"Eu vim segunda, terça e hoje. Eu já estava a caminho daqui quando soube da mudança. Decepcionante, sacanagem... Em cima da hora a mudança, e os ingressos para sábado e domingo estão bem caros. Não vou conseguir", diz o torcedor.

O casal Bruno Saraiva e Bruna Guaranho também já estavam no Jockey quando ficaram cientes de que o duelo da dupla brasileira mudou de dia. Bruna, inclusive, foi ao evento com uma camisa com as cores do Brasil pensando em torcer por Fonseca.

Estava no primeiro set do jogo, atualizamos o Instagram e tinha uma postagem do Rio Open. Ter o jogo do João seria legal. Temos entradas para domingo e, agora, nossa esperança é que ele e Melo passem e a final seja remanejada para domingo.Bruno Saraiva

A reportagem procurou o Rio Open, que ainda não se posicionou sobre o tema. Se houver uma manifestação, o material será atualizado. Mais cedo, a organização divulgou a seguinte nota:

" Ajuste de programação. Para uma melhor acomodação do público, a partida de duplas entre João Fonseca e Marcelo Melo e os alemães Schnaitter e Wallner, originalmente prevista para acontecer nesta sexta-feira (20) na Quadra 1, foi transferida para neste sábado (21), às 14h30 na quadra Guga Kuerten. Os portões serão abertos às 13h30".

Vale lembrar que a venda de ingressos abriu em novembro e as entradas se esgotaram rapidamente, mesmo com as chaves da competição sem nenhum confronto definido. A partida de Fonseca e Melo será neste sábado (21), às 14h30. Caso avancem para a final, a tendência é que o duelo seja no domingo, às 14h.