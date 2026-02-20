SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior descartou pedir renúncia ao cargo do clube e diz que não existe "a mínima chance" de haver início de um novo processo de impeachment.

NÃO VAI ROLAR

"A partir dessa nossa reunião, se por acaso ele tivesse intenção, ele viu que não tem a mínima chance. A mínima chance", disse Massis Júnior, nesta sexta.

A reunião extraordinária foi convocada na tarde desta quinta-feira (19) por José Eduardo Pimenta, membro do Consultivo e cardeal do clube, sob pretexto de reduzir cortesias para shows.

Havia expectativa que uma possível saída de Massis estivesse na pauta após conselheiros alegarem internamente terem posse de um áudio comprometedor à filha do mandatário sobre um novo escândalo envolvendo comercialização ilegal de ingressos de um camarote. O material não foi divulgado oficialmente.

O UOL apurou que o tema não foi pautado no encontro.

Além de Massis, o ex-presidente Julio Casares também esteve no encontro. Vários presentes foram alvos de pressão de torcedores na frente, incluindo Casares, os também ex-presidentes Carlos Miguel Aidar e Leco e o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres.

Foi muito tranquila (a reunião), todos consultivos praticamente compareceram. Não teve problema nenhum de falar sobre o problema da minha filha Cristina. Falou-se muito pouco

NOTA OFICIAL

Em nota, o Consultivo afirmou que o encontro se deu pela "criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução". Veja a íntegra abaixo:

O Conselho Consultivo do São Paulo reuniu-se para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar, se tiver havido, eventuais distribuições incorretas que serão encaminhadas à Comissão de Ética, precedidas de duas sindicâncias externa e interna.