SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deverá faturar até 40% a mais com o novo contrato com a New Balance. Como o UOL revelou, o acordo já está selado.

NEGÓCIO FECHADO

O novo contrato terá duração até 2032, com um valor anual entre R$ 30 e 35 milhões, somando montantes fixos e variáveis.

O atual acordo ?de três anos, assinado para o triênio 2024-26? rende até R$ 25 milhões ao clube do Morumbis. O aumento real pode, portanto, chegar à casa dos 40%.

MOLDES DO ACORDO

A reportagem teve acesso a detalhes do acordo. Ele contemplará um valor fixo, além de gatilhos atrelados a royalties ? o mesmo do atual acordo. Haverá, porém, uma distinção.

Em 2024, o São Paulo arrecadou cerca de R$ 12 milhões com vendas; no ano passado, o faturamento no quesito chegou a R$ 14 milhões.

O novo acordo, entretanto, agora fixará um 'piso' de R$ 15 milhões para os royalties. A lógica é simples: se o São Paulo vender mais, a receita aumenta, sempre partindo do piso.

Também haverá uma cláusula de exclusividade da marca no estado de São Paulo.

TRÂMITES FINAIS

Como o UOL revelou no mês passado, clube e fornecedora já possuem um acordo pela renovação de contrato. A única pendência é a aprovação no Conselho, que deve acontecer até o próximo mês.

O novo acerto está em vias de ser aprovado pelo Conselho de Administração. Logo em seguida, caminhará para o Conselho Deliberativo ? com quórum de maioria simples.

O Estatuto do São Paulo define que a aprovação de contratos segue critérios de valor baseados em Contribuições Associativas (CAs, em sigla), que correspondem às mensalidades pagas pelos sócios do clube e funcionam como unidade de referência financeira.

Contratos cujo montante total ultrapasse 1.500 CAs precisam, obrigatoriamente, do aval do Conselho de Administração. Quando o contrato ultrapassa as 5 mil CAs, precisam também passar pelo Deliberativo ? é o caso atual.