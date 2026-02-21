SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua última prova nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o Brasil encerrou o primeiro dia das disputas do bobsled "4-man" (com quatro tripulantes) na 20ª colocação.

O quarteto verde-amarelo liderado pelo experiente piloto Edson Bindilatti, 46, completou as duas voltas no circuito de concreto congelado do Sliding Centre, em Cortina d?Ampezzo, com o tempo combinado de 1min50s46. O Brasil está empatado com a equipe de Liechtenstein.

Completam o time brasileiro Davidson de Souza, Rafael da Silva e Luis Bacca.

As disputas serão retomadas no domingo (22), a partir das 6h (horário de Brasília). As 20 melhores classificadas após a terceira descida voltam para a quarta e última descida, a partir das 8h15, que é considerada a final.

Os três melhores tempos neste sábado foram registrados por equipes da Alemanha, com a liderança com a marca de 1min48s61.

Na disputa com dois tripulantes por trenó, no último dia 16, o Brasil encerrou na 24ª colocação em Milão-Cortina, com Edson Bindilatti e Luis Bacca. A dupla superou a melhor marca do país até então na prova, que era um 27º lugar, com Bindilatti e Edson Martins, em PyeongChang-2018.

Maior potência do esporte na atualidade, a Alemanha ficou com o ouro, a prata e o bronze nas disputas com dois tripulantes.

A participação brasileira no bobsled começou nos Jogos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002. Nos Jogos de Pequim, em 2022, o país conseguiu seu melhor resultado olímpico, avançando até às finais no "4-man", quando terminou com a 20ª colocação.