SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a demissão do técnico Lucas Piccinato do time feminino neste sábado (21), horas após a equipe empatar com o Fluminense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, mesmo com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo.

No cargo desde dezembro de 2023, assumindo no lugar de Arthur Elias, que seguiu para a seleção brasileira, Piccinato conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro e dois da Copa Libertadores, além de um da Supercopa.

O treinador comandou o time feminino do Corinthians em 101 partidas, com 71 vitórias, 20 empates e 10 derrotas, o que corresponde a cerca de 77% de aproveitamento.

Recentemente, as "Brabas", como são conhecidas as jogadoras do alvinegro, ficaram com o vice na Copa dos Campeões, perdendo a decisão para o Arsenal, e na Supercopa, superadas pelo Palmeiras, nos pênaltis.

Também deixam o clube o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.

"O Corinthians agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", disse o clube em nota.