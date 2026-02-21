Piccinato assumiu o comando do Corinthians em dezembro de 2023, após a ida de Arthur Elias para a seleção brasileira. Sob o comando de Piccinato as Brabas do Timão conquistaram dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores Femininas e uma Supercopa Feminina.
Além de Piccinato, deixam a equipe feminina do Corinthians o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.
