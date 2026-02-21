SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca e Marcelo Melo venceram a dupla alemã Mark Wallner e Jakob Schnaitter e estão na final na disputa de duplas do Rio Open. Assim, o Brasil ainda tem chances de título no torneio.

Os brasileiros começaram bem a partida e fecharam o primeiro set em 6 a 2. A dupla alemã deu o troco no segundo, pelo mesmo placar. No super tie-break, disputa acirrada, com Melo e Fonseca, inclusive, salvando um match point. No final, a vitória veio por 13 a 11.

A final, neste domingo (22), será disputada entre os brasileiros e os vencedores da disputa entre a dupla Constantin Frantzen (ALE)/Robin Hasse (HOL) e Mnanuel Guinard (FRA)/Guido Andreozzi (ARG).

Na disputa de simples, Fonseca perdeu para o peruano Ignacio Buse por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 4/6) na quinta (19) e deixou escapar, mais uma vez, o objetivo de ser o primeiro brasileiro campeão do torneio. No ano passado, ele fo eliminado na primeira fase pelo francês Alexandre Müller, por 2 sets a 0 (1/6 e 6/7).

Além de Fonseca, participaram da competição de simples João Lucas Reis da Silva, Gustavo Heide, Igor Marcondes, Thiago Monteiro e Luiz Augusto Queiroz Miguel, o Gutão. Todos já foram eliminados.

Ainda seguem vivos na disputa o argentino Tomás Etcheverry, o tcheco Vit Kopriva, Buse --que venceu o italiano Mateo Berrettini, uma das estrelas do torneio, nas quartas de final-- e o chileno Alejandro Tabilo.

Os dois primeiros se enfrentam neste sábado às 17h; a outra disputa acontece às 19h.