SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Osasuna venceu o Real Madrid por 2 a 1, neste sábado (21), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorreu no Estádio El Sadar, na cidade de Pamplona.
Budimir, de pênalti, e Raúl García, no final, fizeram para os mandantes. Vini Jr., que foi vaiado pela torcida local, marcou o gol do Real.
Com o resultado, o Real Madrid fica com 60 pontos e pode perder a liderança. O Barcelona, com 58, joga no domingo e ultrapassa o rival em caso de vitória contra o Levante. O Osasuna soma 33 pontos, na 9ª posição.
A próxima partida do Real Madrid é contra o Benfica, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira. O Osasuna volta a jogar no próximo fim de semana contra o Valencia.
Como foi o jogo
Pouco aproveitamento. O Real Madrid perdeu chances valiosas na primeira metade da etapa inicial, mesmo com mais posse de bola do que o adversário. Em uma das boas oportunidades, Vini Jr. fez grande jogada pela esquerda, entrou na área e cruzou para o meio, mas Alaba mandou por cima do gol quando ficou com a sobra. Do outro lado, o Osasuna obrigava Courtois a fazer defesas nas vezes em que ficou com a bola.
Pênalti para o Osasuna. Pouco tempo depois, o Osasuna aproveitou a falta dentro de área de Asencio em Budimir, validado após análise do VAR. O próprio jogador que sofreu a penalidade converteu e abriu o marcador para o time da casa.
Vini tenta mais uma vez. No segundo tempo, o atacante brasileiro recebeu passe certeiro de Mbappé e chegou com perigo na área. Na hora da finalização, a zaga do Osasuna apareceu para bloquear.
Vini empata o jogo. O brasileiro deixou de criar as jogadas laterais para se posicionar dentro da área. Com isso, Valverde surpreendeu o Osasuna pela esquerda e cruzou para o meio. Vinicius Jr. fez o trabalho de mandar para o gol, empatando para o Real Madrid. Vini, que havia sido vaiado pela torcida do Osasuna assim que entrou no estádio, comemorou colocando a mão na orelha.
Osasuna garante vitória no fim. Já na reta final do jogo, Raúl García protagonizou lance que deixou os mandantes na frente de novo. O atacante marcou um golaço com direito a drible e goleiro encoberto.
Lances de destaque
1x0 (38'/1ºT). De pênalti, Budimir bateu rasteiro, com o pé esquerdo, deslocando Courtois para abrir o placar.
1x1. (27'/2ºT). Com categoria de centroavante, Vinicius Jr. apareceu na área para receber passe de Valverde e mandar para o fundo do gol.
2x1. (44'/2ºT). Raúl García recebeu passe em profundidade, driblou Asencio e mandou por cima de Courtois. A arbitragem marcou impedimento, mas o lance foi validado pelo VAR.