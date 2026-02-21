SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante partida do Al-Nassr contra o Al-Hazem, Cristiano Ronaldo quebrou um novo recorde e se aproximou do milésimo gol da carreira.

O jogador português balançou as redes duas vezes no Campeonato Saudita neste sábado. O Al-Nassr venceu por 4 a 0, com Kingsley Coman e Ângelo Gabriel, ex-Santos, completando o placar.

Com os tentos de hoje, Cristiano agora soma 964 gols em toda sua carreira. Faltam 36 para comemorar a marca histórica do gol de número 1000.

Quando fez o primeiro gol do jogo, CR7 quebrou mais um recorde. Ele atingiu a marca de 500 gols marcados após os 30 anos de idade. De acordo com o jornal português A Bola, foi o primeiro jogador a conseguir o feito na história.