SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo sem grandes sustos, o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 2 a 0, neste sábado (21), no estádio Presidente Vargas, e se garantiu na final do Campeonato Cearense. O Tricolor do Pici havia vencido a partida de ida pelo mesmo placar.

Os gols foram marcados por Lucas Sasha, aos oito minutos do primeiro tempo, e por Pochettino, aos 12 do segundo tempo.

O Fortaleza agora aguarda o resultado da partida entre Ceará e Floresta, que acontece neste domingo (22), também no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. O Vozão venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 3 a 0.

Antes da decisão, o Leão volta a campo na próxima terça-feira (24), contra o Maguary-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece no Castelão, às 21h30.