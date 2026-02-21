SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 na noite deste sábado (21), em Bragança Paulista e avançou às semifinais do Campeonato Paulista.
O resultado amplia a boa fase da equipe paulistana, que, após um período conturbado no início do ano, não perde há sete jogos e está invicta no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Palmeiras, por 3 a 1, em 24 de janeiro.
A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com uma grande chance para cada clube. Na casa dos anfitriões, aos 33 minutos, Gustavinho recebeu de Pitta, livre, dentro da área, e chutou para bela defesa de Rafael. A bola ainda tocou na trave antes de sair.
Seis minutos depois, Lucas Ramon recebeu lançamento pela direita e cruzou forte. O goleiro Cleiton rebateu mal, para o meio da área, e o paraguaio Damián Bobadilla chutou para abrir o placar.
O São Paulo aumentou logo no início do segundo tempo, aos sete minutos Em cobrança de falta ensaiada, Danielzinho cruzou, Luciano ajeitou de cabeça e Lucas, sozinho, empurrou para as redes.
Atrás no placar, o Bragantino saiu para o jogo. Tentou com Juninho Capixaba, cuja cabeçada parou em bela defesa de Rafael, e conseguiu diminuir logo depois, com Gustavo Marques, que desviou de cabeça após cobrança de escanteio.
A equipe do interior tentou uma pressão final, especialmente nos acréscimos, quando tinha um jogador a mais, após a expulsão de Alan Franco, mas não conseguiu furar a defesa dos visitantes.
A equipe de Hernán Crespo agora espera as outras partidas de quartas de final para conhecer seu próximo adversário na competiçao. No Paulista não há chaveamento, e os confrontos são de acordo com a campanha nas fases anteriores, com o dono da melhor campanha entre os classificados enfrentando o pior, e assim sucessivamente.
A equipe do Morumbi volta a campo na quarta-feira (24), quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe é a segunda colocada da competição, com 7 pontos.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO
Data e horário: 21 de fevereiro (sábado), às 16h (de Brasília)
Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Daiane Muniz
Cartões amarelos: Lucas Barbosa (BRG); Calleri, Pablo Maia, Enzo Díaz, Alan Franco, Bobadilla (SPA)
Cartão vermelho: Juninho Capixaba (BRG); Alan Franco (SPA)
Gols: Bobadilla (SPA), aos 39 minutos do 1º tempo; Lucas Moura (SPA), aos 6', Gustavo Marques (BRG), aos 26' do 2º tempo.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado (Vinicinho), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Sosa), Matheus Fernandes (Herrera) e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Mosquera (Eduardo Sasha) e Pitta (Fernando). Técnico: Vágner Mancini.
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio (Cauly); Lucas Moura (Tapia), Luciano (Ferraresi) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo