SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo entre Red Bul Bragantino e São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado (21), em Bragança Paulista, foi marcado por declarações misóginas do zagueiro Gustavo Marques dirigidas à árbitra Daiane Muniz após a partida.

Autor do gol da equipe do interior paulista na derrota do time da casa por 2 a 1, Marques disparou críticas ao trabalho da árbitra, atribuindo supostas falhas durante a partida ao fato dela ser mulher. Após a repercussão negativa das falas, o atleta se desculpou.

"Primeiramente, quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta", afirmou Marques em entrevista à TNT Sports após a partida ainda no gramado.

"A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, para ela vir e acabar com nosso sonho. Era um sonho da gente chegar na semifinal", acrescentou o zagueiro.

Segundo ele, Daiane errou em decisões que prejudicaram o Bragantino desde que "começou o jogo", sem adotar o mesmo critério para as duas equipes.

Com passagens por América-MG e Benfica, o jogador de 24 anos disse ainda que a FPF (Federação Paulista de Futebol) não deve "colocar uma mulher" para apitar jogos importantes do estadual.

Na saída dos vestiários, Marques afirmou em entrevista a jornalistas que já havia procurado Daiane para se desculpar pelas declarações.

"Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento", afirmou o zagueiro. "Estou mal, triste. A minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Todo ser humano erra. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres."

Ele acrescentou que Daiane aceitou as desculpas. "Ela só falou para ter mais cuidado com as palavras, porque têm mulheres que não vão aceitar."

Autor do segundo gol do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura defendeu o trabalho da arbitragem brasileira e pediu maior cooperação por parte dos atletas no decorrer das partidas.

"Isso está até meio chato, é repetitivo. Toda vez, quando acaba um jogo, a equipe que perde acaba reclamando da arbitragem. A equipe que ganhou também tem muito para reclamar da arbitragem. Mas acho que a gente tem que ajudar mais a arbitragem. A gente reclama muito, a gente fala muito dentro de campo, a gente atrapalha demais", afirmou o jogador do tricolor.

"Ela erra e acerta para os dois lados, todos os jogos são assim, vai errar e vai acertar para os dois lados. Então, foi um jogo muito disputado, pegado, difícil também para a arbitragem. Acho que não dá para ficar falando disso", acrescentou Lucas.