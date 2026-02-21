SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols no 1º tempo, Vitor Roque foi o nome do jogo na vitória do Palmeiras contra o Capivariano, por 4 a 0, neste sábado (21), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na Arena Barueri, o Alviverde fez um jogo sem sustos e, com os tentos do Tigrinho, se garantiu na semifinal do estadual. Os outros foram de Andreas Pereira e Sosa.

A noite também foi marcada pela estrei de Jhon Arias com a camisa do Palmeiras. O colombiano começou no banco de reservas e foi acionado aos 32 minutos do 2º tempo por Abel Ferreira, tendo seus primeiros lances com a camisa alviverde.

O Palmeiras volta a campo no meio da semana, pelo Brasileirão. Na quarta-feira, o Alviverde recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada.

As semifinais do Paulistão acontecem no próximo final de semana. O Verdão aguarda a definição dos classificados para saber seu rival. Os confrontos serão baseados na campanhas dos times no campeonato.

Na estreia de Arias, Vitor Roque brilha

Principal reforço do Palmeiras para a temporada, Jhon Arias estreou neste sábado. O colombiano iniciou no banco de reservas e foi acionado por Abel Ferreira aos 32 minutos do 2º tempo. Ele havia realizado apenas três treinos com o grupo alviverde, mas chegou com ritmo de jogo. O Verdão desembolsou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) em sua contratação.

Só que na estreia de Arias, a noite foi de Vitor Roque. O camisa 9 do Palmeiras marcou dois gols no 1º tempo e roubou os holofotes do jogo. A primeira bola na rede veio logo aos cinco minutos, depois de aproveitar bola mal afastada e mandar no canto do goleiro. Já o segundo tento saiu aos 35, após cruzamento de Piquerez que o Tigrinho não bobeou e balançou as redes de esquerda.

Como foi o jogo

Dominnante no início da partida, o Palmeiras precisou de apenas cinco minutos para inaugurar o placar. Depois de uma tentativa de cabeça, Vitor Roque aproveitou bola mal afastada pela zaga após cruzamento de Flaco López, conseguiu espaço já dentro da área e mandou no canto do goleiro Guilherme Nogueira: 1 a 0.

O Capivariano acordou depois do gol sofrido e levou perigo duas vezes. Na primeira, Gómez afastou para trás, e Daniel Baianinho deixou com Vinícius Popó, que quase encobriu Carlos Miguel. Na sequência, Khellven errou na saída de bola, Carlos Eduardo invadiu a área e mandou no meio, exigindo do goleiro alviverde. O Verdão respondeu com uma boa finalização de Flaco López que Guilherme Nogueira espalmou e com um escanteio "no susto" que quase virou um gol contra.

Os donos da casa passaram a controlar o jogo, mas também não criavam grandes oportunidades. Na melhor chance, Piquerez cobrou falta em cima da barreira, enquanto o Capivariano chegou em finalização para fora de Daniel Baianinho e chute de Vinícius Popó bloqueado no último segundo por Gustavo Gómez.

Só que a eficiência falou mais alto, e Vitor Roque marcou seu segundo gol no jogo. Aos 35 minutos, Mauricio tabelou com o camisa 9 e deixou com Piquerez na linha de fundo. O lateral uruguaio teve que se jogar e cruzou mascado, e Mauricio apareceu de novo para disputar com um defensor. Resultado? A bola sobrou limpa para o Tigrinho pegar de esquerda e mandar no contrapé do goleiro: 2 a 0.

A etapa final começou lenta e com o Palmeiras novamente controlando o jogo. A primeira chance de perigo foi em chute de Khellven que Guilherme Nogueira espalmou. Pouco depois, em jogada parecida, Allan mandou para fora. Flaco López também quase deixou, mas não desviou com força após cruzamento de Piquerez, e a bola ficou nas mãos do goleiro. De pênalti, Andreas ampliou. Sosa fechou a conta minutos depois.

E a noite também foi de estreia no Palmeiras. Jhon Arias vestiu a camisa alviverde pela primeira vez neste sábado. Ele iniciou no banco de reservas e foi acionado aos 32 minutos do 2º tempo, sendo aplaudido a cada toque na bola. O camisa 11, no entanto, não conseguiu criar nenhum lance de impacto.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 0 Capivariano

Campeonato Paulista - quartas de final

Data: 21/02/2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Luis Scarascati

Gols: Vitor Roque (5'/1ºT e 35'/1ºT) (PAL)

Cartões amarelos: Marlon Freitas (PAL); Diogo Mateus, Carlos Eduardo (CAP)

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan (Arias); Flaco López e Vitor Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus (Ricardo Cerqueira), Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias; Thiago Moraes (Balão), Bruno Silva e Ravanelli (Rodolfo); Daniel Baianinho (Matheus Guilherme), Vinícius Popó e Carlos Eduardo (Felipe Azevedo). Técnico: Élio Sizenando.